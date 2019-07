Tanti auguri a…Fabio Paratici, il direttore sportivo della Juventus compie 47 anni: quale sarà il regalo?

Fabio Paratici è ormai uno dei dirigenti più conosciuti e apprezzati sia in Italia che all’estero. L’attuale direttore sportivo della Juventus compie oggi, 13 luglio, 47 anni. Ex difensore di Piacenza, Pavia e Brindisi tra le altre, ha avuto molta più fortuna da dirigente che da calciatore. Il suo colpo più importante a livello tecnico e mediatico è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Paratici è uno di quei direttori sportivi che non si fanno notare davanti alle telecamere o ai microfoni per dichiarazioni sopra le righe, ma piuttosto un uomo che lavora nell’ombra per portare a casa il risultato e spesso, se non sempre, ci riesce. La sua prossima missione è rinforzare una Juventus già forte con altri tasselli. Proverà a riportare Pogba a Torino e a chiudere il colpo de Ligt. Chissà quali altri colpi avrà in serbo? Un uomo misterioso, che lavora nell’ombra ma che porterà a Sarri gli uomini giusti per tentare l’assalto alla Champions League.