Tanti auguri a… Ruud Van Nistelrooij, il centravanti d’area per eccellenza

Il centravanti d’area per eccellenza. Quello del posto giusto al momento giusto, quello del tocco ‘fortuito’, del senso del gol. Queste le caratteristiche di Ruud Van Nistelrooij, che compie oggi 43 anni. ‘Gemello’ di un altro attaccante, sempre olandese e nato lo stesso giorno dello stesso anno: Patrick Kluivert, per cui abbiamo parlato in altra pagina.

Differenti le carriere dei due. Van Nistelrooij, infatti, a differenza di Kluivert non esplode subito, da giovanissimo. Nasce al Den Bosch, con cui esordisce in prima squadra, ma dopo 4 anni e 30 reti passa all’Heerenveen. La vera consacrazione avviene però al PSV: in tre anni 62 reti in 67 presenze. Performance che gli valgono la chiamata di una big d’Europa: il Manchester United. L’attaccante non tradisce le attese e continua a fare alla grande quello che gli riesce meglio: i gol. Ne segna 95 in sei anni in Inghilterra, e poi passa al Real Madrid. 4 anni, 72 presenze e 49 gol, ma la sua carriera si avvia alla conclusione. Amburgo e Malaga le ultime due esperienze. In Nazionale, 35 reti in 70 presenze.