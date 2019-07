Tatuaggio Moscardelli, altra follia dell’attaccante: l’omaggio a De Rossi è clamoroso [FOTO e VIDEO]

Tatuaggio Moscardelli – L’attaccante Moscardelli è un idolo del web, si tratta di un calciatore che sta disputando una buona carriera ma che negli ultimi anni è diventato ‘famoso’ soprattutto grazie ai social e per un look davvero stravagante, la barba lunghissima ormai rappresenta una certezza per il calciatore. Nel frattempo nuovo episodio che ha riportato alla ribalta Moscardelli, l’ultimo tatuaggio è davvero clamoroso. Omaggio al centrocampista ex Roma Daniele De Rossi, da poco nuovo calciatore del Boca Juniors. Simboli di Roma, numero e iniziali di De Rossi, il video del tatuaggio ha fatto in breve tempo il giro del web. In basso il video del tatuaggio di Moscardelli.