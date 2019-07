Sembra non voler mollare la presa l’Atletico Madrid riguardo la questione Griezmann ed il suo passaggio al Barcellona. Dopo il comunicato susseguente all’ufficializzazione del francese in Catalogna, in cui i colchoneros sostengono che calciatore e blaugrana si siano accordati prima del 1 luglio, data in cui la clausola scendeva da 200 a 120 milioni, il club biancorosso avrebbe presentato una denuncia ufficiale presso la Liga spagnola nei confronti della società catalana. .