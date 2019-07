TFN (Tribunale Federale Nazionale), 1 punto di penalizzazione al Palermo: Corvino inibito 3 mesi

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inflitto 1 punto di penalizzazione al Palermo da scontarsi nella prossima stagione nel campionato di competenza e ha sanzionato con 4 mesi di inibizione Daniela De Angeli, presidente del Consiglio di amministrazione del club. La presidente del Cda della società siciliana era stata deferita per non aver corrisposto l’importo di 330.000 euro contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba.

Inoltre, il TFN, ha inibito Pantaleo Corvino, ex dg della Fiorentina per 3 mesi, comminandogli una multa di 10000 euro. Ammenda a cifra raddoppiata per il club viola, poiché pur essendo Corvino inibito per 2 mesi e 20 giorni lo scorso febbraio, la società ha permesso la sua partecipazione alla presentazione alla stampa del tecnico Vincenzo Montella.

E’ stato invece prosciolto Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Catania, deferito per aver espresso dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale in un’intervista rilasciata in seguito alla sconfitta per 20-0 subita dalla società Pro Piacenza ad opera del Cuneo in una gara valevole per il campionato di Lega Pro.

