‘The Wall”, le big blindano la porta: Juve, Inter e Napoli, i colpi di mercato in difesa infiammano la corsa scudetto

I primi giorni di calciomercato hanno già dato interessanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di Serie A, tutto è partito dalle novità in panchina con Juventus e Inter che hanno deciso di cambiare allenatore affidando il compito rispettivamente a Maurizio Sarri e Antonio Conte, l’altra squadra in corsa per lo scudetto sarà il Napoli, il club azzurro ha giustamente confermato Carlo Ancelotti, uno dei migliori tecnici in circolazione. Le tre big del campionato hanno deciso di blindare la porta attraverso l’arrivo di tre big in assoluto, due ufficialmente ed uno quasi. Partiamo dall’Inter e dalla notizia già consolidata ormai da tempo, l’arrivo dell’ex Atletico Madrid Godin, un calciatore di grande esperienza ma anche qualità e che non ha di certo bisogno di presentazioni, anche l’ultima stagione è da considerarsi positiva. L’Inter di Conte punterà sicuramente sul reparto difensivo, Godin-Skriniar-De Vrij rappresentano un trio di livello altissimo.

Poi due coppie una più forte e completa dell’altra. Partiamo da quello ufficiale: Koulibaly-Manolas. Il Napoli ha piazzato un grande colpo con l’arrivo del greco, uno dei più positivi della Roma degli ultimi anni, gli azzurri hanno effettuato uno sforzo pagando la clausola rescissoria ma si sono assicurati un calciatore di assoluto talento e sicurezza, il Napoli potrà contare su un vero e proprio muro davanti la porta senza però rinunciare alla velocità, caratteristica che riguarda sia Manolas che Koulibaly. Infine la Juventus di Maurizio Sarri, Chiellini sarà il punto di riferimento ed al suo fianco ci sarà de Ligt, la trattativa con l’Ajax prosegue spedita ed i margini per concludere l’affare in breve tempo sono altissime, per i bianconeri investimenti da oltre 75 milioni di euro, giustificato per uno dei giovani più forti in circolazione, a farne le spese sarà Bonucci che comunque avrebbe trovato difficoltà con Sarri in panchina. Anche in questo caso la coppia Chiellini-de Ligt può considerarsi ben amalgamata, nonostante l’età che avanza Chiellini si conferma indispensabile e dovrà far cresce l’olandese più che altro svelando qualche ‘trucchetto’ del mestiere, dal punto di vista tecnico non ha bisogno di grossi consigli come dimostrato durante la scorsa Champions League e proprio contro i bianconeri. Il campionato italiano si preannuncia sempre più difensivo, le tre big hanno il suo nuovo ‘Wall’.