Primi momenti da rossonero per Theo Hernández. Il neo difensore del Milan, arrivato dal Real Madrid, ha pronunciato le sue prime parole: “Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club”. La società ha aggiunto un VIDEO di presentazione sui propri canali social.

