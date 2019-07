Giocate oggi le gare di ritorno di qualificazione di Europa League. Tra queste, la prossima avversaria del Torino: sarà il Debrecen ad affrontare i granata nel secondo turno.

Dopo il successo di una settimana fa in casa per 3-0, la formazione ungherese si accontenta dell’1-1 a Elbasan contro il Kukesi: Ethemi al 17′ sblocca la gara a favore degli albanesi ma ci pensa Szatmari al minuto 58 a siglare il pari che di fatto chiude il discorso qualificazione. L’avventura europea dei granata comincerà dunque dal Debrecen: andata al Moccagatta di Alessandria il 25 luglio, secondo round in Ungheria l’1 agosto.