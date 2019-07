“La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso”. Lo ha detto il patron del Torino, Urbano Cairo, a Milano a margine della presentazione dei palinsesti di La7, in vista dell’esordio nei preliminari di Europa League. “A Torino i tifosi avrebbero dato grande supporto, ad Alessandria saranno di meno ma ci sosterranno ugualmente il 25, al debutto stagionale”, ha aggiunto.

Occasione per parlare anche di mercato: “Oggi è molto importante mantenere tutta la nostra rosa. La squadra è pronta e non dobbiamo avere fretta di fare nuovi acquisti. Siamo a posto con i titolari e ne abbiamo anche più di 11. Poi si deve stare attenti alle spese, si devono fare tanti punti ma senza avere handicap economici, la compatibilità economica è importante”. Cairo ha poi parlato di “due innesti, magari uno titolare”, soffermandosi anche su Belotti: “È un giocatore importante, il nostro capitano – ha aggiunto – Icardi? Ottimo centravanti ma noi abbiamo già Belotti che ci teniamo stretto”.