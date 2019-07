Torino, Cairo soddisfatto: l’Europa League ed il calciomercato

“Adesso è importante fare una cosa per volta. Pensiamo prima al doppio impegno europeo con il Debrecen, che è una buonissima squadra. Poi se le cose procederanno come io mi auguro faremo i giusti ragionamenti con il mister, discorsi che comunque stiamo già facendo. Una cosa per volta“. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Radio1 sull’argomento mercato. “Miglior momento della mia presidenza? Questo secondo me è il più bello perché ho una squadra forte, che ha dimostrato di avere qualità notevolissime. Mi auguro di fare un’altra ottima stagione con i giocatori e il mister che è davvero molto capace”.

Sulla partita di Europa League ad Alessandria, Cairo ha detto: “Giocheremo ad Alessandria perché era l’unico disponibile. E’ uno stadio da 4 mila posti, che diventeranno 6 mila grazie all’intervento che abbiamo attuato comprando nuovi seggiolini a norme Uefa”. Infine sul rinnovo di Izzo: “Armando ha fatto con noi un grande campionato. Sono molto contento che rimanga con noi, aveva molti pretendenti che gli ronzavano intorno ma io assolutamente per me era molto importante tenerlo con noi”.