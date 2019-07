Torino-Debrecen diretta live: dove vedere la gara in tv

Torino-Debrecen diretta live – Primo impegno ufficiale per una squadra di Serie A. L’esordio delle italiane spetta al Torino di Walter Mazzarri, impegnato nell’andata del turno preliminare di Europa League contro il Debrecen, squadra ungherese. Non si sta muovendo tantissimo sul mercato la compagine granata, l’intenzione del presidente Cairo è quella di confermare in blocco gli interpreti che tanto bene hanno fatto la scorsa stagione, a partire dall’allenatore.

Allenatore che in conferenza stampa ha sottolineato come non si debba sottovalutare l’impegno. Mazzarri ha convocato 20 calciatori, con il solo Djidji assente, e si appresta a schierare il suo ‘solito’ 3-5-2. Diretta live di CalcioWeb a partire da domani. La gara sarà visibile su Sky.