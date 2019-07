Torino-Debrecen, Mazzarri: “Siamo ripartiti come abbiamo finito l’anno scorso. Sugli obiettivi…”

“I ragazzi sono stati bravi, sono ripartiti come hanno finito lo scorso campionato. L’hanno fatta sembrare più facile di quello che fosse“. Queste le parole a Sky Sport del tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il successo sul Debrecen (3-0) nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League.

“Non era facile soffocarli nella loro metà campo e non farli ripartire, la squadra è stata perfetta in ogni zona del campo, se proprio vogliamo essere pignoli bisognava fare gol prima, anche il terzo. E’ l’unica piccola macchia, sono contentissimo ma non abbiamo fatto ancora niente. Bisogna andare là convinti di fare una partita simile a questa, dobbiamo passare il turno ad ogni costo. Per Baselli ho fatto un accorgimento tattico facendolo giocare play basso. Era la prima volta per lui ed è stato bravissimo in fase offensiva e in fase difensiva. Zaza? Ha dato una grande mano alla squadra entrando dalla panchina. Ha avuto tre possibilità di segnare e alla terza ha fatto gol. Lui è con il gruppo, è coinvolto pienamente e ha capito esattamente cosa voglio. Dobbiamo andare avanti in Europa e in Coppa Italia. In campionato abbiamo la responsabilità di fare quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno. Siamo gli stessi dello scorso anno e questo è un vantaggio. Ma la rosa si può migliorare perché con tante partite ci sarà bisogno di cambiare un po’ di giocatori”.