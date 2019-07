Torino – Il Debrecen, avversario di Europa League vince 3-0: i granata ne fanno 18 alla Bormiese

Il Debrecen prova a prenotare un posto per Alessandria. Nell’andata del primo turno di qualificazione di Europa League, la formazione ungherese supera davanti al proprio pubblico gli albanesi del Kukesi per 3-0: le reti tutte nella ripresa, con vantaggio siglato da Garba al 54′ prima della doppietta di Varga (77′ e 83′). Ritorno fra una settimana a Elbasan, con la vincente che sfiderà il Torino: andata al Moccagatta il 25 luglio, secondo round in trasferta l’1 agosto.

Nel frattempo, il Torino di Walter Mazzarri ha battuto con un perentorio 18-1 la Bormiese nella prima amichevole stagionale nel ritiro della località lombarda. Protagonista assoluto il capitano Andrea Belotti, autore di una cinquina. Questa la sequenza dei marcatori: 8′ Berenguer, 9′ Belotti, 23′ De Silvestri, 26′ Iago Falque, 29′ Meite, 37′ Belotti, 38′ Belotti, 42′ Berenguer, 45′ Belotti, 47′ Berenguer, 50′ Martinelli (Aut.), 53′ Belotti, 58′ Zaza, 61′ Berenguer, 62′ Zaza, 71′ Rauti, 72′ Anzi (Bormiese), 87′ Rauti, 88′ Zaza.