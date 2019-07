Torino, ecco i convocati per la gara di domani in Europa League

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha selezionato 20 calciatori per la partita di domani sera, ad Alessandria, contro il Debrecen, valida come andata del secondo turno preliminare di Europa League. Fuori solo Djidji, a riposo precauzionale per recuperare dopo la meniscectomia laterale. Questo l’elenco completo.

Portieri: Gemello, Rosati, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Iago Falque, Millico, Rauti, Zaza