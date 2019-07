Torino, entusiasmo alle stelle: 3000 tifosi al raduno

Dopo la squalifica del Milan e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League c’è grande entusiasmo in casa Torino con l’intenzione di disputare una stagione da protagonista. Oltre 3000 tifosi hanno riempito gli spalti dello stadio Filadelfia, i calciatori sono stati accolti con grande entusiasmo nel giorno del raduno. La squadra di Mazzarri si è allenata nella giornata di oggi in anticipo dopo il ripescaggio in Europa League, applausi e cori da parte dei tifosi. Belotti e compagni si alleneranno al Filadelfia fino all’8 luglio, poi il ritiro in Valtellina a Bormio.