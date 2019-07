Torino, in Europa League con il main partner Suzuki

La stagione del Torino inizia con la partita di Europa League contro il Debrecen e Suzuki, Main Partner della squadra è pronta a scendere in campo al suo fianco. I, il logo apparirà infatti sulle maglie della squadra granata. “Suzuki – sottolinea una nota – apporra’ con orgoglio il proprio logo sulle divise degli undici granata che affronteranno la partita: una scelta chiave nella strategia di comunicazione e di marketing della casa Hamamatsu, che conferma la continua volonta’ di sviluppare la notorieta’ del brand, a sostegno della crescita commerciale del marchio”.

“La rilevanza europea della manifestazione cui partecipera’ il Toro – prosegue la casa di Hamamatsu – assicurera’ vantaggi in termini di brand awareness e posizionamento, anche su scala continentale, di cui potranno beneficiare anche le filiali Suzuki degli altri Paesi. In questo piano di rafforzamento costante e progressivo dell’immagine, lo sport in generale gioca un ruolo centrale, tanto che l’azienda e’ anche Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della Federazione Ciclistica Italiana, nonche’ protagonista costante del motorsport italiano nel mondo dei rally”.

“La squadra piemontese ha ottenuto prestazioni di rilievo in tutte le competizioni e, nell’annata appena conclusa, ottenendo il proprio record di punti, si e’ guadagnata l’accesso alle qualificazioni di Europa League. Suzuki ha invece visto aumentare immatricolazioni e quota di mercato. Tra il 2016 e il 2018 le sue vendite sono cresciute del 45,5% e nel primo semestre del 2019 c’e’ stato un nuovo incremento del 15,34% rispetto allo stesso periodo del 2018. A giugno la quota di Suzuki in Italia e’ salita al 2,18%, percentuale mai toccata prima in passato e la Casa di Hamamatsu ha coperto anche il 12% del mercato delle auto ibride, in cui e’ al secondo posto nella classifica dei costruttori per volumi”.