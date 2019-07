Torino, trasloco per il preliminare di Europa League: si pensa alla Dacia Arena [DETTAGLI]

Niente debutto in casa, all’Olimpico Grande Torino, per i granata di Mazzarri. Il Torino deve infatti fare i conti con la concomitanza del concerto della coppia Pausini-Antonacci nello stesso giorno della sfida di Europa League contro la vincente di Kukesi (Albania) e Debreceni (Ungheria). Il 25 luglio, il Torino giocherà in un altro stadio. Due le ipotesi: la Dacia Arena di Udine o il Moccagatta di Alessandria. Il Torino aveva chiesto alla Uefa l’inversione del campo, perché sapeva di non poter disputare la gara d’andata nel suo stadio, ma l’ente che governa il calcio europeo si è rifiutato, così come le due squadre che potrebbero sfidarlo.