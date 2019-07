Torino, Mazzarri cambia: le indicazioni sul modulo arrivano da Iago Falque

“So che il numero 10 lo hanno portato grandissimi giocatori al Torino, ci tenevo davvero. E’ una cosa che ti dà grande responsabilità. Sono contento di averlo”. Sono le dichiarazioni di Iago Falque, l’attaccante parla ai microfoni di Sky Sport nel giorno della presentazione delle nuove maglie del Torino. Indosserà la maglia numero 10 vestita in passato di una leggenda come Valentino Mazzola. “Stiamo lavorando sul 3-4-3 ma anche sul 3-4-1-2, il mister mi sta provando in più posizioni. Mi sta facendo crescere tanto, sono contento. Anche in una posizione centrale posso fare bene”. Sugli obiettivi della squadra. “Dopo lo scorso girone di ritorno in cui abbiamo fatto tanti punti, ora ci crediamo. Abbiamo fatto un salto di qualità. C’è più entusiasmo da parte nostra e anche da parte della gente”.