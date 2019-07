Torino, Mazzarri non si fida: “Col Debrecen la gara più insidiosa, non dobbiamo subire gol”

Il Torino si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione. I granata affronteranno domani sera alle 21 il Debrecen nel terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita: “Ci sono tanti punti interrogativi per questa partita. Finché non vedo la squadra in campo non sono così tranquillo, troppe variabili tutte insieme mi fanno stare un po’ in apprensione. Dobbiamo stare attenti a non scoprirci troppo, le coperture preventive saranno fondamentali, questa è una squadra micidiale proprio nelle ripartenze – ha aggiunto – Noi dovremo fare il nostro gioco con ancora più attenzione nel gestire la palla”.

Formazioni Torino-Debrecen, le scelte di Mazzarri per l’Europa League: Belotti guida l’attacco [FOTO]

“Il fatto che la squadra avversaria è un mese e mezzo che si allena e ha già superato un turno la dice lunga sulla loro preparazione fisica. A livello europeo ormai non si trova più nessuna squadra impreparata fisicamente. L’unico vantaggio che possiamo avere è che siamo quasi tutti quelli dell’anno scorso, quei ragazzi autori di una cavalcata emozionante – ha proseguito l’allenatore dei granata – Domani sarà importante saper gestire le forze nel corso dei 90 minuti. Ovviamente la prima cosa è non subire gol in casa. Dobbiamo usare bene la testa, senza farci prendere dalla foga. Saper interpretare i momenti della partita, quando è il momento di accelerare e quando è il momento di far girare la palla, senza sbilanciarsi perchè loro ripartono alla grande con quattro attaccanti”. L’ex allenatore dell’Inter ha poi illustrato il piano tattico del match. “Finchè avremo energie, dovremo fare il nostro classico gioco con le scalate in avanti. Non dobbiamo snaturarci, facendo sempre molta attenzione agli ungheresi: si abbassano, aspettano il tuo errore per ripartire forte – ha proseguito – Quando perdiamo la palla bisogna essere bravi o a recuperare subito la palla o a rientrare subito per non farci trovare impreparati. Inoltre loro sono bravi sulle palle inattive e i ragazzi lo sanno”.

Bremer sostituirà l’infortunato Lyanco: “E’ uno dei calciatori che ci ha dato maggiori soddisfazioni l’anno scorso: è migliorato tantissimo e lo ha dimostrato sia nel derby contro la Juventus che nell’ultima di campionato contro la Lazio”. Il tecnico non ha voluto dare ulteriori indizi sulla formazione.