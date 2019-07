Torino, arriva il nuovo sponsor tecnico: si tratta di Joma Sport

Il Torino si prepara per la prossima stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni, negli ultimi giorni la buona notizia della qualificazione alla prossima Europa League dopo l’esclusione del Milan. Il club granata pensa anche al futuro, il nuovo sponsor tecnico del club sarà Joma Sport, l’annuncio è arrivato direttamente dal Torino sul sito ufficiale. “Joma Sport e il Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica e di licenza sul marchio a livello Mondiale a partire dal 1° luglio 2019. Il Torino FC e Joma Sport hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il brand sportivo spagnolo, con sede a Portillo de Toledo e presente in modo capillare sui mercati di tutto il mondo, diventerà il nuovo sponsor tecnico dei Granata a partire dal 1° luglio 2019 e per le prossime 5 stagioni sportive”.

“Dal 1° luglio la Prima Squadra, la Primavera e tutte le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Torino FC vestiranno il materiale ideato e sviluppato appositamente per i Granata dal dipartimento disegno e sviluppo di Joma Sport in Spagna. Joma Sport e il Torino FC sono orgogliosi di poter pertanto presentare questo nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica, certamente positivo e dalle prospettive importanti per entrambi. Per il Torino FC l’accordo garantirà infatti la visibilità negli oltre 110 paesi in cui Joma è presente dal punto di vista commerciale, mentre per Joma la sponsorizzazione tecnica del Torino FC consentirà di consolidare l’immagine del brand sia in Italia che a livello internazionale. Il primo grande momento che vedrà Joma e il Torino FC insieme è previsto per giovedì 11 luglio a Bormio, data in cui saranno svelate le nuove maglie da gioco e sarà presentata la collezione tecnica e casual che Joma ha realizzato per i Granata in vista della stagione sportiva 2019/2020”.