Il Torino e Radio Italia rinnovano la partnership per la stagione 2019/2020

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Radio Italia sarà Media Partner dei granata anche per la stagione 2019/2020. L’accordo prevede la qualifica di Radio Ufficiale e si estende anche con la visibilità del brand sui led di bordocampo.

La musica di Radio Italia, per la seconda stagione consecutiva, accompagnerà i match casalinghi dei granata e in occasione di alcuni appuntamenti sarà presente allo Stadio Olimpico il suo staff di animazione.

La partnership vivrà anche sul sito radioitalia.it, dove sarà visibile una sezione dedicata e dove per gli ascoltatori più tifosi ci sarà la possibilità di aggiudicarsi i biglietti per assistere ad alcune delle partite in calendario.

“Siamo molto felici del rinnovo di questa collaborazione con Radio Italia perché è un rapporto consolidato di reciproca soddisfazione’’ commenta Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità.

Inoltre, nelle prossime settimane, sarà in programma una comunicazione radio mirata relativa alla campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 del Torino Fc.