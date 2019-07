Tottenham, retroscena Pochettino: “Se avessi vinto la Champions forse avrei lasciato…”

Con un finale diverso, forse Mauricio Pochettino non avrebbe proseguito la sua avventura al Tottenham. E’ lui stesso a rivelarlo: “Forse, se il risultato fosse stato diverso, avrei magari pensato che potesse essere il momento di lasciare il club e dare anche a loro l’opportunità di voltare pagina. Ma dopo la finale pensavo che non fosse bello finire in quel modo e non sono un tipo che evita di affrontare i problemi o le situazioni difficili. Anzi, amo le sfide difficili come quella di ricostruire quella mentalità che serve a ripetere la scorsa stagione. Questo mi motiva moltissimo“.