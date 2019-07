La bomba di Totti: “Inter e Juve faranno uno scambio…”, poi parla del futuro

“Il mio futuro? Non lo so, sto valutando, ci sono tante cose che posso fare. La migliore la prendero’ al volo. Anche in Italia? Si’, perche’ no? Ma vediamo, forse in una squadra europea. Comunque e’ tutto in alto mare, puo’ darsi anche che non succeda niente”. Sono le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky di Francesco Totti che è tornato a parlare di futuro dopo l’addio alla Roma. “E’ un’estate strana, non pensavo di poter mai prendere quella decisione. Io via dalla Roma e Buffon che torna alla Juve: questo e’ il calcio ed e’ bello per questo – ha osservato l’ex capitano e dirigente giallorosso – Se ho parlato con Buffon? Si’, due giorni fa, ero incredulo quando mi ha detto che sarebbe tornato alla Juventus”.

Sul rapporto con la Roma: “Quando faccio una cosa, quando prendo una posizione, vuol dire che ci ho pensato per tanto tempo. Se ho scelto cosi’ e poi ho parlato in quel modo, vuol dire che era giusto cosi’. Da quel momento non ho sentito piu’ nessuno dalla societa’ e non sto seguendo niente della Roma: spero possano fare un grande lavoro. Che ruolo potrei avere ora in un altro club? L’importante e’ lavorare e fare le cose con la testa, la voglia e la determinazioane, come ho sempre fatto”. Infine una battuta sul calciomercato: “Dove finiranno Icardi e Higuain? Non lo so, puo’ darsi anche che Inter e Juventus faranno uno scambio. Tutto e’ possibile”, ha concluso Totti.