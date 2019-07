Trapani, arriva in prestito il promettente portiere Carnesecchi

Arriva in prestito al Trapani dall’Atalanta il portiere Marco Carnesecchi. Classe 2000 (ha compiuto 19 anni lo scorso 1 Luglio), Carnesecchi è reduce dall’ottima prestazione in Nazionale Under 20 nel Mondiale giocato in Polonia e da domani si aggregherà alla squadra granata in ritiro in Trentino.

Nato a Rimini, inizia a giocare da centrocampista nel Sant’Ermete. Portiere lo diventa quasi per caso, giocando nel Bellariva: in squadra mancava un portiere, Marco si mette tra i pali e da quel momento non lascia più quel ruolo. Passa al Cesena, squadra dalla quale lo preleva l’Atalanta nel gennaio 2017, pur lasciandolo in prestito per altri sei mesi alla formazione Allievi bianconera.

Rientrato all’Atalanta, diviene un punto fermo della formazione Primavera ed uno dei più interessanti prospetti del calcio italiano, entrando nel giro delle Nazionali, dall’Under 17 all’Under 20 ed attirando anche l’attenzione del CT della Nazionale Roberto Mancini, che lo ha convocato per uno stage lo scorso aprile.