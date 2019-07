Turchia, il Tas respinge il ricorso del Trabzonspor: il titolo rimane del Fenerbahce [DETTAGLI]

Si è chiuso definitivamente il caso relativo al campionato turco 2010/2011 ed in relazione allo scandalo legato al calcioscommesse, nella giornata di oggi è stato respinto il ricorso presentato al Trabzonspor dal Tas di Losanna. Nel dettaglio il club aveva chiesto una sanzione nei confronti del Fenerbahce e dunque l’assegnazione del titolo 2010/2011, erano stati puniti tre dirigenti del Fenerbahce per il tentativo di truccare una partita ma non la società quindi il ricorso è stato rigettato. La Fifa si era dichiarato incompetente al giudizio specifico, oggi è arrivata la decisione del Tas di Losanna che ha dato torto al Trabzonspor.