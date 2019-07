UAFA, ore importanti per il futuro dei procuratori sportivi

Dopo diversi giorni dall’inizio del calciomercato estivo 2019, sembrava ormai certa l’entrata in vigore della nuova figura di agente FIGC e la definitiva cancellazione dei procuratori sportivi iscritti dal 2015 durante la deregulation voluta dalla FIFA, ma la UAFA “Union Agent Football Association Deregulation”, non si è mai arresa e ha continuato a cercare una soluzione quantomeno momentanea per salvare la categoria. Ebbene, il Presidente dell’Associazione Alessio Sundas, grazie alla sua

perseveranza, ha ottenuto un importantissimo risultato: il Governo, ha emanato ufficialmente una proroga fino a dicembre 2019 del registro provvisorio, facendo salvi i procuratori iscritti dal 2015. È volontà della UAFA arrivare alla sanatoria, purché i procuratori provino di aver svolto la professione in modo continuativo ed onesto. “Quella di oggi è una battaglia vinta, intanto ci è possibile lavorare in questa sessione di mercato e ciò non era per niente scontato, anzi.

Ora dobbiamo ottenere quello che ci spetta di diritto: la sanatoria e l’equiparazione con gli agenti iscritti prima del 2015” così il responsabile della UAFA.