Udinese, nessun dramma nonostante le sconfitte nelle amichevoli: le rassicurazioni di Tudor e Marino

“Ai tifosi dico di stare tranquilli, stiamo lavorando e quando ci saranno le partite che contano la squadra risponderà presente“. Così il tecnico dell’Udinese Igor Tudor dalla località austriaca di Sankt Veit dove la squadra friulana sta svolgendo il ritiro. Gli fa eco il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino: “Il gruppo sta lavorando. Ho letto qualche giudizio troppo severo in questa fase di preparazione. Siamo un work in progress“.

Quella di oggi è stata anche l’occasione per presentare due dei nuovi acquisti, Mato Jajalo, ex Palermo, e il difensore brasiliano Rodrigo Becao. “L’Udinese è stata la prima e unica scelta – ha detto l’ex calciatore rosanero – Ho trovato una squadra forte, abbiamo tempo di dare ancora di più in allenamento. Sia fuori, sia dentro l’Udinese è società sana e organizzata. Sono felice di farne parte“. Il centrale Becao è stato acquistato dal Bahia e ha commentato così il suo approdo in bianconero: “Ho scelto l’Udinese per la storia e per il progetto sportivo che mi è stato prospettato. Spero di disputare una grande stagione e dare un aiuto concreto ai risultati della squadra“.