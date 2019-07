Udinese, passo falso in amichevole: il Ravenna vince 2-1

Sconfitta per l’Udinese di Igor Tudor contro il Ravenna in amichevole. Il tecnico croato schiera i suoi con un 3-4-2-1 con Nicolas tra i pali, Ter Avest, Becao e De Maio in difesa, Opoku, Jajalo, Fofana e Balic sulla linea di centrocampo, Barak e Pussetto a sostegno di Lasagna. Partenza forte per i bianconeri: la rete di Pussetto al 5′ viene annullata per fuorigioco, ma quattro minuti dopo Lasagna sblocca il risultato. Al 36′, però, arriva il pareggio della formazione di Foschi, firmato da Fyda. Nel finale del primo tempo Jajalo sfiora il nuovo vantaggio bianconero con un tiro potente che si stampa sulla traversa. Mandragora fallisce il raddoppio e al 70′ Sapucci sigla il gol vittoria per i romagnoli.

