Udinese, Tudor annuncia novità per la prossima stagione

“Faro’ di tutto per portare la squadra a una salvezza tranquilla“. Igor Tudor si prepara per la nuova stagione sulla panchina dell’Udinese con l’obiettivo di disputare un campionato tranquilla.”Gli impegni ufficiali arrivano in fretta, bisogna iniziare subito a lavorare con la giusta mentalita’“, avverte Tudor, consapevole che “il ruolo dell’allenatore e’ importante, ma alla fine sono i giocatori a fare la differenza. E’ normale doversi adattare alle esigenze del mercato. Voglio provare un modulo diverso dal 3-5-2. Lo scorso anno abbiamo segnato solo 37 gol. Quest’anno possiamo fare di piu’ – assicura – Quando parte una stagione calcolo quanti gol possono fare i miei giocatori, quella e’ la base per porsi l’obiettivo della stagione”.

Su Lasagna: “Lo scorso anno ha realizzato 6 gol ma ha le potenzialita’ per arrivare ogni anno in doppia cifra, Jajalo lo conosco da 10 anni, e’ un giocatore di qualita’ che ci dara’ una grande mano, Becão ha buona fisicita’ e mentalita’. Con lui il reparto difensivo acquisisce ulteriore solidita. Barak ha recuperato, poi sono le partite a dare l’ultima risposta – aggiunge – Balic? E’ un centrocampista con un buon calcio e che ha motore. Ha sofferto le scelte dei tecnici precedenti”.