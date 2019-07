Adesso è ufficiale, Donadoni allo Shenzhen Kaisa: “credo nella salvezza” [FOTO]

Nuova avventura per l’ex Ct della Nazionale Roberto Donadoni che nelle ultime ore è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dello Shenzhen Kaisa, l’ufficialità è arrivata direttamente dal club che milita nella Chinese Super League. “So che la nostra squadra sta affrontando molte difficolta’. Ma sono molto fiducioso nelle sue possibilita’ di salvezza” sono le prime parole del nuovo tecnico, la squadra ha ottenuto tre vittorie in 20 gare disputate, attualmente è quidicesima in classifica nella Chinese Super League, in piena zona retrocessione.

“Prima di decidere di accettare questa offerta, avevo gia’ studiato a fondo la squadra e il campionato cinese, anche guardando diversi filmati di alcune gare disputate dal club. Spero che tutti i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e i tifosi di Shenzhen possano unirsi e non risparmiare alcuno sforzo per questa dura battaglia”.