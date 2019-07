Universiade, domani ore 21 Italia-Francia a Benevento. Pippo Inzaghi: “con la Francia è sempre una partita speciale”

“La partita con la Francia non è mai una partita come le altre, lo sappiamo bene. E’ qualcosa di speciale. Quindi i tifosi più che mai dovranno esserci!”. E se lo dice uno che si chiama Filippo Inzaghi che di partite internazionali ne ha giocate davvero tante, c’è da crederci. Anche perché faceva parte del gruppo meraviglioso del 2006 che vinse i Mondiali di Berlino in finale contro la poco, in quell’occasione, “douce France”. Tredici anni dopo Inzaghi ha lo stesso entusiasmo di sempre, anche per la sua carriera di allenatore: è il nuovo tecnico del Benevento, proprio dove domani sera la Nazionale Universitaria di Daniele Arrigoni sfiderà la Francia di Bruno Naidon. Lui è in ritiro a Pinzolo con la squadra ma ci tiene a far arrivare il suo tifo: “Ho già avuto modo di constatare l’affetto della piazza di Benevento. I tifosi sono stati incredibili, quindi sono certo che non faranno mancare il loro sostegno all’Italia. E’ una partita importante. Gli azzurrini si sono comportati molto bene finora, l’Italia ha dimostrato di essere una buona squadra. E merita di essere ancora più sostenuta domani sera”. L’affetto dei tifosi lo ha emozionato in questo suo nuovo inizio. “Ero curioso e sono rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta. Cercherò con tutto me stesso di rendere i tifosi orgogliosi”.

Un altro sostegno illustre per gli azzurrini arriva da parte di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile che ha regalato momenti di gioia ai tifosi italiani nel Mondiale francese. “Stasera c’è la Nazionale femminile, domani quella maschile alle Universiadi di Napoli. Due Nazionali che stanno facendo benissimo, che stanno mandando un messaggio importante a tutta la nazione. Vi chiedo di seguirle, di andarle a vedere perché c’è bisogno dell’affetto di tutti per superare queste partite che saranno difficili”. I tifosi si stanno mobilitando: Benevento vuole esserci. Allo stadio ci sarà sicuramente la Compagnia San Pio, molto conosciuta in città, che si occupa di promozioni di eventi di carattere inclusivo, assistenza e trasporto per disabili.