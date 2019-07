Universiade, oggi la cerimonia d’apertura a Napoli: sfilano anche gli azzurri di Arrigoni

Giornata di riposo per gli azzurrini di Daniele Arrigoni nel campus universitario di Fisciano. La squadra ieri sera è rientrata tardi dopo la partita di esordio vinta contro il Messico. Oggi, quindi, niente allenamento ma partenza per Napoli dove questa sera ci sarà la cerimonia d’apertura dell’Universiade alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tantissimi gli ospiti che arriveranno da ogni parte del mondo con le delegazioni degli atleti che sfileranno. L’Italia, essendo il Paese ospitante, sarà l’ultimo a sfilare: anche la Nazionale Universitaria prenderà parte a questo importante momento dove l’orgoglio dell’azzurro d’Italia prende il sopravvento su qualunque altra cosa. Domani la squadra riprenderà ad allenarsi in vista del prossimo impegno contro l’Ucraina venerdì alle 18 a Cava de’Tirreni, dove si crede che il pubblico risponderà presente.