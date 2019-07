Universiade, operazione “tutti allo stadio”. Presidente Ghirelli: “Tifosi venite a sostenere gli azzurrini”

La Nazionale Universitaria di Daniele Arrigoni ieri sera ha battuto il Messico 2-0 con orgoglio e bel gioco. Comincia nel migliore dei modi l’Universiade dell’Italia e il Presidente Francesco Ghirelli applaude la squadra: “Sono stati grandi questi ragazzi, perché sono uomini che amano la maglia azzurra. Non rimpiangeranno nulla nella loro vita, perché in campo daranno e danno tutto senza risparmiarsi: corpo e mente. Hanno iniziato bene ieri sera a Salerno. Devo anche aggiungere che il pubblico è stato da BRIVIDI quando ha sostituito il cerimoniale. Non c’era l’inno per dare il segno dell’universalità della manifestazione ma chi era presente ha cantato l’inno di Mameli. Mamma mia cosa abbiamo vissuto per qualche minuto!”.

A fine gara la squadra è andata a salutare e ringraziare i tifosi sotto la tribuna. Un solo neo: quanti erano? Pochi pochissimi: qualche centinaio appena. Si sono fatti sentire con il loro tifo, sono stati straordinari con le loro bandiere ma erano una macchia sperduta in uno stadio vuoto. Ed è il rammarico del Presidente Ghirelli: “Mi permetto solo un appunto, ci vogliono i tifosi italiani. Questa squadra è destinata A FARCI SOGNARE, non salite sul carro alla fine. Cari tifosi o meglio care italiane e cari italiani, care ragazze e cari ragazzi, la Nazionale italiana, la nostra NAZIONALE ha bisogno di sentirsi AMATA, COCCOLATA, SOSTENUTA. Sapete perché? L’Under 20, L ‘Under 21, la nazionale femminile (grazie, ragazze uniche!) ci hanno entusiasmato, peccato solo che sia mancato un centimetro al traguardo. I ragazzi della Nazionale universitaria proveranno a completare quel centimetro che ci è mancato! A Cava dei Tirreni, venerdì prossimo alle 18 giocheranno contro l’Ucraina: lo stadio deve essere ORGOGLIO ITALIANO, pieno di amore per la maglia AZZURRA. Venite! Questa squadra ha bisogno di voi e non vi deluderà! Vi aspetta!!!”.