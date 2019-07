Universiadi, bis dell’Italia: 2-0 all’Ucraina e quarti di finale

Super Italia alle Universiadi che vince ed ottiene la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Arrigoni ha vinto con il risultato di 2-0 contro l’Ucraina a Cava dei Tirreni, gli azzurri giocano con determinazione e personalità nonostante il turnover attuato dall’allenatore, ben 9 cambi per gli azzurri. La partita si sblocca nel primo tempo con i gol di Mercadante (38′) e Strada (43′), entrambi di testa, presenti anche le colleghe dell’Italia femminile sulle tribune del “Simonetta Lamberti”. Gara per l’Ucraina anche condizionata dall’espulsione di Dumaniuk che ha lasciato la sua squadra in 10 già nel primo tempo.