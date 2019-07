Universiadi, Cristiana Capotondi incoraggia gli azzurri: “Appuntamento gioioso, sarà una festa”

“L’Universiade è un appuntamento gioioso per gli atleti di tutto il mondo. Una festa ma anche una vetrina importante per chi vi partecipa e per tutta l’Italia. Spero che si possano vincere tante medaglie. E naturalmente tiferò per gli azzurri di Daniele Arrigoni, oltre che per il calcio femminile“. Cristiana Capotondi, Vice Presidente della Lega Pro, attrice e appassionata di calcio, segue sempre con attenzione l’attualità sportiva. Domani la Nazionale Universitaria di Arrigoni esordirà contro il Messico: una prima sfida per cercare di iniziare con il piede giusto la competizione che l’Italia ha vinto per 2 volte nella sua storia.

“Sono convinta che possiamo fare bene. Arrigoni è un tecnico preparato, che ha una grande esperienza da giocatore, è un allenatore scrupoloso che conosce molto bene il calcio. In questo caso poi credo che sia importante la motivazione e penso che chi fa parte di questo gruppo sia convinto e determinato. Le occasioni vanno sfruttate nella vita, perché non si sa mai cosa può venire fuori. E’ anche una bella possibilità per tutta la Campania l’organizzazione di questa manifestazione ma non solo. Quando ci sono questi eventi mondiali, il Paese intero è coinvolto. La sua riuscita è motivo di orgoglio per tutti“.