Universiadi, Italia femminile fuori ai quarti: azzurre battute dalla Corea del Nord

Finisce ai quarti di finale l’esperienza dell’Italia Femminile all’Universiade di Napoli. Un’altra sconfitta dopo quella all’esordio contro il Giappone e a cui aveva fatto seguito il successo sugli Stati Uniti.

E’ la Corea del Nord ad infliggere un secco poker alle azzurre. Non è bastato il tifo dagli spalti dei ragazzi della Nazionale Universitaria maschile, che saranno impegnati domani sera a Benevento nel quarto di finale con la Francia. Troppo forti le coreane per l’Italia, andata sotto al 34′ del primo tempo, quando Ri Un Yong ha indirizzato il match a favore della nazionale asiatica. A inizio ripresa Wi Yong Sim ha raddoppiato, ma al 49′ l’attaccante dell’Inter Gloria Marinelli ha riaperto la partita segnando il gol del provvisorio 2-1 con un destro a giro dalla distanza. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Ri Hyang Sim, che con una doppietta ha fissato il risultato sul 4-1. L’Italia tornerà in campo mercoledì per disputare le semifinali dal 5° all’8° posto.