L’Italia batte la Francia per 1-0 a Benevento e si qualifica per le semifinali del torneo di Calcio alle Universiadi. Gol decisivo del 22enne della Lucchese Filippo Strada al 93′. In semifinale la Nazionale di Daniele Arrigoni affronterà il Giappone, che ha battuto per 2-0 la Corea del Sud. L’altra semifinale vedrà il Brasile affrontare la Russia. I brasiliani hanno battuto per 2-1 l’Ucraina, i russi hanno avuto la meglio per 1-0 sull’Irlanda.