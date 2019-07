Universiadi, tutto pronto per la seconda dell’Italia: si gioca contro l’Ucraina

“Tifosi italiani, vi aspettiamo a Cava de’Tirreni!“. Appuntamento ore 18, oggi, allo stadio Lamberti. Il tam tam è partito tre giorni fa appena finita la partita con il Messico, vinta dall’Italia 2-0. Il passaparola è cominciato in quel momento, perché lo stadio oggi sia pieno di gente e di passione che spinga gli azzurrini di Daniele Arrigoni nell’Universiade iniziata martedì. Così l’invito arriva da tutti: dalla squadra, a partire dal capitano Giuseppe Ungaro, dal ct Daniele Arrigoni, dal suo vice Luigi Corino, dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Tutti allo stadio“. Il tam tam ha ottenuto un primo effetto: sui social l’invito è stato postato e messo in evidenza, la Cavese si è spesa molto per pubblicizzare la partita. Oggi in tribuna ci saranno alcuni calciatori a partire dal capitano Claudio De Rosa. Saranno presenti vertici della società. Anche il Comune ha contribuito: bandierine coloreranno la tribuna e verranno alcuni consiglieri.

La squadra, intanto, ha passato una vigilia serena. Ieri pomeriggio ultimo allenamento, poi tutti a tifare per la squadra femminile che giocava contro gli Stati Uniti. Le azzurrine hanno vinto. C’è molto sostegno tra le le due Nazionali universitarie maschile e femminile, come se fosse un unico grande gruppo. E oggi le ragazze contraccambieranno andando a seguire l’Italia dei ragazzi.