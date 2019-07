L’uomo del giorno, Alberto Aquilani: il “Principino” diventato proprietario di una squadra

Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquilani compie oggi 35 anni. Simbolo della Roma, cresciuto nelle giovanili, Aquilani debutta in Serie A a diciotto anni. Passa in prestito alla Triestina nel 2003-2004 e disputa un ottimo campionato di Serie B con gli Alabardati. Tornato alla Roma vi rimane fino al 2009 disputando oltre 100 gare con i giallorossi. Poi Liverpool, Juventus, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas, la sua ultima squadra.

Centrocampista di grande qualità, abile negli inserimenti e con una gran tiro dalla distanza, Aquilani, detto il “Principino” per la sua somiglianza con Giuseppe Giannini, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dieci giorni fa con queste parole: “Dopo un periodo di riflessione, credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo che noi tutti odiamo. Ho preso del tempo per capire quale fosse la scelta migliore, ma nonostante le tante proposte arrivate, credo sia arrivato il momento di dire basta. Guardando indietro vedo un ragazzino con i capelli a caschetto con la maglia giallo verde della Spes Montesacro che riceve la chiamata della Roma, per poi vederlo calcare i campi più importanti d’Europa, giocando con alcuni dei calciatori più forti al mondo, fino a vestire la maglia della Nazionale partecipando alle 3 competizioni più importanti al mondo. Quel ragazzino ha realizzato il suo sogno”.

Aquilani ha rilevato nel gennaio del 2019 la Spes Montesacro, scuola calcio in cui è cresciuto. Aquilani è sposato dal 2012 con la nota attrice Michela Quattrociocche e ha due bambine: Aurora e Diamante.