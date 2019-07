L’uomo del giorno – Cengiz Under, il turco della Roma blindato da Fonseca: e quel saluto militare…

Nato a Balikesir il 14 luglio 1997, Cengiz Under compie oggi 22 anni. Il nazionale turco inizia la sua carriera nelle giovanili del Bucaspor per poi passare all’Altinordu. Nel 2014 ha esordito in prima squadra e nel 2016 passa all’Istanbul Basaksehir, dove si è messo in luce, attirando su di sé le attenzioni della Roma che lo porta in Italia. La prima stagione con i giallorossi è fatta più di luci che di ombre. Segna 7 gol in campionato e 1 in Champions. Nella seconda ha trovato più difficoltà anche a causa di un brutto infortunio. Nel prossimo campionato troverà Paulo Fonseca, allenatore che sfrutta molto gli esterni ed è in grado di valorizzarli al massimo. La Roma ha ricevuto molte richieste, ma per precisa scelta dell’allenatore la società lo ha blindato. Il turco sta facendo molto bene anche in nazionale e punta ad una stagione da protagonista per il definitivo salto di qualità. Ha fatto discutere il suo gesto del febbraio del 2018. Dopo i due gol al Benevento, Under ha esultato mimando il saluto militare. Il giorno dopo l’attaccante ha scritto un post su Twitter, che a molti è sembrato un chiaro riferimento ai militari turchi morti ad Afrin qualche giorno prima.