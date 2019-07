L’uomo del giorno Buon compleanno Adriano Galliani, una vita al Milan

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno do Adriano Galliani, giornata importante per gli appassionati delle statistiche. Ha legato la sua carriera al Milan, in 31 anni da dirigente dei rossoneri ha contribuito a rendere il Milan un club vincente, ha conquistato 29 titoli, ha portato in rossonero tantissimi campioni: Van Basten, Weah, Desailly solo per citare nomi storici, mentre nel recente passato Inzaghi, Nesta, Kaka’, Seedorf, Pirlo, Thiago Silva e Ibrahimovic, diverse anche gli acquisti sbagliati come Roque Junior, Javi Moreno, Bogarde, critiche anche per i troppi parametri zero degli ultimi anni. Famose sono le sue esultanze, dopo la fine dell’esperienza al Milan, Galliani è tornato alle origini, al Monza, dove era iniziata la sua carriera sportiva nel 1984. Ha svolto anche le cariche presidente della Lega Nazionale Professionisti e di vicepresidente della Lega Serie A. Ha ritentato la fortuna in politica, come quando da giovane venne candidato sindaco di Monza nelle liste della Democrazia Cristiana, nel 2018 viene eletto senatore come capolista per Forza Italia.