L’uomo del giorno – Buon compleanno Igli Tare, da calciatore a dirigente della Lazio

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche ma anche e soprattutto per i tifosi della Lazio, è il compleanno del dirigente Igli Tare che in passato è stato protagonista anche da calciatore sempre con i colori biancocelesti. Inizia la carriera da allenatore al Tirana, poi alcune esperienze in Germania ma la svolta arriva con la chiamata del Brescia, si mette in mostra così nel campionato di Serie A, poi l’esperienza con il Bologna prima di diventare grande protagonista con la Lazio. Buona anche la carriera con la Nazionale e con la maglia dell’Albania. Dopo la fine della carriera da calciatore inizia quella da dirigente sempre con i biancocelesti, si mette in mostra portando in Italia anche diversi calciatori che si sono affermati.