L’uomo del giorno – Emilio Butragueno, la stella del Real Madrid soffia 56 candeline

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importanti per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi del Real Madrid, è il compleanno della stella Emilio Butragueno. Ex calciatore dotato di grande qualità dal punto di vista tecnico, soprannominato “El Buitre” ovvero l’Avvoltoio. La sua carriera è legata ai colori Blancos, è stato grande protagonista da calciatore dal 1984 al 1995, ha realizzato ben 171 gol, è stato campione di Spagna in 6 occasioni, inoltre ha vinto due coppe di Spagna e 4 Supercoppe, in campo internazionale ha vinto la Coppa Uefa in due occasioni. Diverse presenze anche con la maglia della Nazionale spagnola. Nel 2001 ha intrapreso la carriera da dirigente proprio al Real Madrid, il 21 dicembre successivo fu nominato vicepresidente ma si dimise nel 2006, rientrò nel 2009 con la nomina di direttore delle relazioni istituzionali.