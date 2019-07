L’uomo del giorno, Francisco Guillermo Ochoa: un artista tra i pali e una candidatura al Pallone d’Oro [VIDEO]

Di portieri spettacolari negli interventi ne abbiamo visti tanti. Ma raramente allo stile si è abbinata un’efficacia come quella che mostra Ochoa. Il portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Titolare del Club America a soli 18 anni, Ochoa ha difeso la porta dei Los Azulcremas fino al 2011, passando poi all‘Ajaccio. Esperienze in Spagna con Malaga e Granada. Dal 2017 difende i pali dello Standard Liegi, in Belgio. Ochoa è un portiere agilissimo, strepitoso tra i pali, bravo con i piedi. Chiamato “El Gamer” proprio per la sua spettacolarità tra i pali, Ochoa è un personaggio carismatico e un idolo in patria. Capelli ricci, lunghi e una fascia a fermarli. Il Memo Ochoa è stato ad un passo dal Napoli nella scorsa sessione di calciomercato. Un’occasione che sarebbe stata assolutamente meritata. Strepitose le sue prestazioni al Mondiale del 2014, memorabile nel girone e durante la partita contro l’Olanda, ottima rassegna anche nel 2018 con altri salvataggi ai limiti del possibile. Settimana da incorniciare questa per Ochoa, apertasi con la vittoria della Gold Cup e che si conclude con il 34° compleanno. Ochoa è stato inserito nella lista dei candidati al Pallone d’Oro del 2007, cosa rarissima per un portiere. Per sapere il motivo basta guardare le sue parate, in basso il VIDEO di una strepitosa prestazione contro il Psg con la maglia del piccolo Ajaccio.