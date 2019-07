L’uomo del giorno – Giacinto Facchetti, il ricordo della bandiera dell’Inter ed il ‘giallo’ Calciopoli

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e di statistiche ma soprattutto per i tifosi dell’Inter. Il 18 luglio 1942 viene ricordato per la nascita di Giacinto Facchetti per quello che è diventato da calciatore una bandiera dei nerazzurri., fu giocatore dal 1960 al 1978, ha conquistato nove trofei sia a livello nazionale che a livello internazionale, è stato anche capitano della Nazionale e ha partecipato all’edizione vincente dell’Europeo del 1968. E’ stato uno dei migliori calciatori italiani della storia nel suo ruolo, era un difensore impiegato come terzino sinistro. Ha intrapreso poi la carriera da dirigente prima all’Atalanta e poi dell’Inter, fu coinvolto nello scandalo Calcipoli ma non venne punito a causa della prescrizione degli eventuali illeciti sportivi.