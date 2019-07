L’uomo del giorno – Giampiero Boniperti, il suo nome legato alla Juventus

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo della Juventus. La data del 4 aprile è da ricordare per la nascita di Giampiero Boniperti, era il 1928. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Juventus, ha trascorso infatti tutta la sua carriera da calciatore con i colori bianconeri. Ha disputato più di 400 partite con i bianconeri, mettendo a segno oltre 170 gol, era un attaccante e poi diventato presidente onorario della Juventus. Alla fine degli anni ’90 ha inoltre ricoperto il ruolo di eurodeputato al Parlamento europeo. Calciatore di velocità, era forte tecnicamente e potente nel tiro. Poi iniziò la carriere dirigenziale proprio con i bianconeri, poi viene nominato presidente. Nelle 1990 rassegna le dimissioni ma nell’estate 2006 viene richiamato dopo lo scandalo Calciopoli.