L’uomo del giorno – Hugo Sanchez, grande bomber del Real Madrid

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella con il Real Madrid, con i Blancos si conferma devastante in fase realizzativa, sono ben 164 gol in 207 partite. Poi altre maglie ma esperienze non entusiasmanti, forse quella più positiva con il Rayo Vallecano, poi difficoltà con Atlante, LASK Link, Dallas e Atlético Celaya. Vanta numerose presenza con la maglia messicana, è stato anche commissario tecnico dal 2006 al 2008.