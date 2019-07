L’uomo del giorno, “Will Grigg’s on fire”: quando un coro da stadio fa diventare famoso un calciatore [VIDEO]

Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi e Will Grigg, attaccante nordirlandese. William Donald Grigg, nato il 3 luglio 1991, compie oggi 28 anni. Il bomber del Sunderland e della Nazionale, è salito alla ribalta grazie ad una strepitosa stagione con il Wigan nel 2015-2016 con 25 reti realizzate nella League One, la serie C inglese, valsa la promozione in Championship. Convocato per gli Europei del 2016, non ha mai esordito nel torneo. Grigg è famoso per un altro fatto. E’ diventato l’idolo delle tifoserie e il protagonista di un celebre coro. Sulle note di “Freed from Desiere“, dell’italiana Gala, canzone degli anni ’90, i tifosi del Wigan Athletic, di riflesso quelli dell’Irlanda del Nord, hanno intonato il coro: “Will Grigg’s on fire, you’re defence is terrified!“ (Will Grigg è in gran forma, la tua difesa è terrorizzata!). Un motivetto nato durante Wigan-Manchester City, partita di FA Cup, costata l’eliminazione ai Cityzens ad opera proprio di Grigg, grazie ad un gol al DW Stadium. In quell’occasione Sean Kennedy, fan del Wigan, creò il coro, che da allora accompagna Grigg .’Will Grigg’s on fire’ arrivò addirittura nella top 10 di iTunes nell’estate del 2016. Al Wigan come in nazionale e oggi al Sunderland il coro risuona in tutti gli stadi in cui Grigg mette piede. Una bellissima storia di calcio, amore e tifo. In basso il VIDEO.