L’uomo del giorno – Alessio Tacchinardi, una vita alla Juventus

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus che compie 44 anni. Una vita in bianconero, più di 10 anni (dal ’94 al 2005) al servizio della Vecchia Signora, che lo ha omaggiato di una stella celebrativa nella walk of fame dello Juventus Stadium.

L’inizio nelle giovanili è tra Pergocrema ed Atalanta, è il capitano e leader della Primavera bergamasca, con cui esordisce in prima squadra nel ’92. Due anni dopo, la chiamata della Juve appunto, che lo nota per la grande personalità nonostante la giovane età e lo acquista per 4 miliardi di lire. Marcello Lippi lo lancia giovanissimo in campionato, il calciatore contribuisce alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. L’anno dopo, anche la Champions League, seppur non prenda parte alla finale contro l’Ajax. Negli anni 2000 è il perno del centrocampo tutto muscoli dei bianconeri, insieme ad Edgar Davids. Arrivano altri titoli nazionali ma nel 2005, dopo undici anni, chiude la sua avventura alla Juventus. Due anni all’estero, in Spagna, al Villareal, con cui arriva fino in semifinale di Champions League. Poi torna in Italia e chiude la carriera al Brescia in Serie B. In Nazionale maggiore, 13 presenze. Attualmente allena il Crema, in Serie D, oltre ad essere stato opinionista Mediaset.