L’Uomo del giorno – Christian Vieri, il ‘bomber’ per eccellenza: e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone

La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, infatti, la sua ultima partita con l’Italia (qualificazioni ai Mondiali 2006, successo per 2-1 tra l’altro con un suo gol) avviene pochi mesi prima del successo in Germania. Subirà un infortunio a marzo, nelle fila del Monaco, che gli comprometterà la presenza nella ‘spedizione’ che fece gioire Cannavaro e compagni. Più tardi rivelò che quello è stato il suo più grande rimpianto.

La carriera. Punta di diamante del Torino primavera, dal suo esordio coi granata in prima squadra inizia a girovagare per Italia ed Europa: Pisa, Ravenna, Venezia, Atalanta, e poi la prima grande squadra, la Juve, con cui gioca però solo un anno. Passa in Spagna, all’Atletico Madrid, in cui mantiene una media pazzesca di reti (24 in altrettante gare), poi torna in Italia, alla Lazio (per la cifra astronomica, all’epoca, di 55 miliardi di lire) ma trova finalmente stabilità all’Inter. 6 stagioni, dal ’99 al 2005, in cui segna più di 100 reti in quasi 150 presenze. La fine dell’avventura in nerazzurro coincide con l’inizio della discesa. Breve parentesi al Milan, poi il Monaco ed il ritorno in Italia: Sampdoria, Fiorentina, Atalanta ed il definitivo ritorno a Bergamo, città in cui chiude col calcio giocato.

Fuori dal campo, Vieri è una persona allegra e spensierata. ‘Fenomeno social’, è considerato ‘bomber‘ non soltanto per le numerose reti segnate in carriera ma anche per le relazioni con diverse veline, tra cui Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Adesso è marito di Costanza Caracciolo, da cui ha avuto un figlio. Da oggi, però, è addirittura cantante :sarà infatti in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “The chance” (CastingCouch/Molto Recordings), il primo singolo di Christian Vieri, in arte “Bobo Vieri dj”, realizzato con il dj e produttore Luca Cassani e la cantante e vocalist Lara Caprotti.